«Договаривайтесь с ней сами»: Киркоров о дебюте дочери в кино

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 34 0

После того, как Алла-Виктория озвучила персонажа в мультфильме «Приключения мамонтенка. В поисках мамы», она стала готова и к более крупным ролям.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Киркоров заявил, что не участвовал в получении дочерью роли в мультфильме

Народный артист России Филипп Киркоров не помогал дочери Алле-Виктории получать роль в мультфильме «Приключения мамонтенка. В поисках мамы». Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере картины, выпущенной дистрибьютором игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат».

По словам артиста, сначала предложение озвучить персонажа поступило ему, а уже после режиссер поинтересовался возможностью пригласить и его дочь.

«На самом деле сначала пригласили меня, а потом меня спросили: «А вот на эту роль, если мы пригласим Аллу-Викторию?» Говорю: «Договаривайтесь с ней сами», — поделился певец.

На вопрос журналиста о том, готова ли Алла-Виктория к большому кино, девочка ответила утвердительно.

Киркоров, в свою очередь, отметил, что никогда не запрещал детям быть частью шоу-бизнеса, однако раньше они сами предпочитали держаться в стороне.

«Но вот, наверное, пришло время, когда надо делать выбор. И если Аллочку тянет в сторону кино и театра, то я совершенно не против. Алла творческая, и если захочет пойти в театральное поступать, я буду рад», — рассказал артист.

В новом мультфильме Киркоров озвучил короля банановой эстрады и исполнил песню «Зайка». Его дочь получила роль обезьянки-репортера.

Сюжет картины рассказывает о мамонтенке Пушистике, который просыпается после тысячелетнего сна в ледяной пустыне и обнаруживает, что потерял маму. Услышав, что ее можно найти в далекой Африке, герой отправляется в опасное путешествие.

Ранее 5-tv.ru писал, что при работе над проектом Киркоров в первую очередь думал о радости дочери, а не о гонораре.

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