Не туда: в школе в США разгорелся скандал из-за трансгендера в женской раздевалке

Подросток заглянул к девушкам в раздевалку — очень похоже на обычное хулиганство, если бы не одно «но» — главный герой истории оказался трансгендером.

Американское общество расколол случай в школьной раздевалке. История, казалось бы, мелкая. Мальчик заглянул в женскую раздевалку. Что обычно происходит? Девочки кричат, иногда жалуются учителю, хулигану — выговор. Но тут все сложнее. Потому что мальчик этот оказался бывшей девочкой. И наказанием теперь пугают их за то, что повели себя недостаточно толерантно. Линар Гинатуллин искал, на чьей стороны здравый смысл.

Сегодня здесь хранят молчание: руководство школы в Вермонте не комментирует инцидент, который буквально всколыхнут всю Америку. Подросток заглянул к девушкам в раздевалку — очень похоже на обычное хулиганство, если бы не одно «но» — главный герой истории оказался трансгендером, то есть парень он только внешне. И уверен, что в женской раздевалке ему самое место.

«Там в этот момент переодевалась наша волейбольная команда. Я попросила его выйти, но он этого не сделал, а начал просто смотреть на девочек, которые были без футболок. Это заставило многих из нас чувствовать себя крайне неловко. Я в панике выбежала оттуда», — рассказала одна из учениц Блейк.

В итоге незваного гостя старшеклассницы все-таки выпроводили.

«Мы умоляли его выйти, потому что нам было некомфортно. В итоге ему пришлось уйти. Не сразу, но пришлось», — пояснила другая ученица Кайла.

Что тут же привело к скандалу. Руководство школы начало свое расследование — как там выразились — случая харрасмента. Причем вопросы возникли именно к поведению девушек, а не незванного гостя. Учителя ссылаются на закон штата — трансгендеры имеют право пользоваться раздевалками и туалетами, которые не противоречат их гендерной идентичности. Родители учениц с таким избирательным подходом не согласны. Они уверяют, что речь идет прежде всего о безопасности.

«Я хочу, чтобы все дети чувствовали себя защищенными, где бы они не находились. Особенно в местах, где они переодеваются», — считает мать одной из учениц Джессика Аллен.

Мать подростка-трансгендера тоже попыталась высказать свою точку зрения, мол, на сына, точнее дочь, накричали, подвергли издевательствам со стороны других девушек. Ребенок и раньше пользовался этой раздевалкой, но такого никогда не было, что изменилось сейчас? — неизвестно.

«Моя дочь трансгендер. Это не имеет ничего общего с ее сексуальными предпочтениями или интересами. Ей тоже всего 14 лет. Она пытается быть ребенком, пытается играть в волейбол, просто пытается быть собой и хорошо проводить время», — сказала женщина.

Тем временем в школе, чтобы погасить скандал, предложили кардинальное решение вопроса. Нет раздевалки — нет проблемы — подумали учителя, и просто запретили женской команде пользоваться комнатой. Пока на время. Власти штата Вермонт, комментируя инцидент, смогли подобрать лишь такие слова.

«Мы должны быть открытыми, понимающими, сочувствующими и ставить себя на место других», — сказал губернатор штата Фил Скотт.

Но это, видимо, распространяется не на всех. По словам школьниц, для них сейчас придумывают наказание: пугают, что информацию об инциденте занесут в личное дело и у старшеклассниц будут проблемы с поступлением в колледжи. На фоне этого в соцсетях разгорелся нешуточный спор — чью же свободу в итоге ущемили больше.

«У нас очень много говорят о правах женщин. Так вот, у нас должно быть обязательное право заходить в душевую и не встречать там мужчин», — сказала одна из них.

Несмотря на все угрозы, участницы скандала не жалеют, что прошли против школьной системы и предали случай огласке. Не отпускает их лишь вопрос: почему закон ставит нужды ученика-трансгендера выше интересов целой команды. А учителя не только не пытаются помочь, наоборот — усугубляют конфликт.















