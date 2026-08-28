Сборы в школу в 2026 году: что нового ждет родителей и детей

Кошельки многих родителей сейчас значительно худеют в преддверии 1 сентября. В последние дни лета список школьных покупок только растет… Канцелярия, книги, одежда и обувь. А еще букеты для учителей. В этом году все обходится заметно дороже. Можно ли сэкономить в этой гонке школьных вооружений выяснял корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

В школе, конечно, учат и считать, и умножать. Но перед стартом нового учебного года умножают, а скорее вычитают, лишь родители и прикидывают, на сколько теперь кошелек опустеет.

«Где-то тысяч в 40 можно уложиться закупками к первому сентября. Но это прямо минимум. Я бы даже сказала, тысяч 50», — сказала мама ученицы 4 класса Кристина Колоскова.

Да, это Москва. А в регионах что, лучше?

«Примерно на данный момент потратили 35 тысяч на двоих детей. Но это, не включая канцелярские принадлежности», — сказал отец двоих детей Максим.

«Известия» подсчитали: школьный набор в этом году вырос и теперь в среднем за одного ребенка придется выложить больше 19 тысяч рублей, а в прошлом не было и 18. В цене подскочило примерно все — рюкзаки, форма, тетради, дневники. Ну вот дневники — вроде всего на 21 рубль — даже на проезд не хватит. Но из таких мелочей и вырастает крупная сумма.

Итого — средняя температура по палате — весь школьный прейскурант вырос где-то на семь процентов. Но это наши подсчеты. А как оценивают продавцы?

«Цена у нас поднялась ненамного, возможно, процентов на 10», — сказала управляющая магазином Инна Афанасьева.

Но это полбеды. Все же скрупулезные родители вполне могут походить, поприцениваться, найти по акции детскую одежду. Но бывает так, что в самих школах оставляют без выбора. В чате одного из образовательных учреждений Челябинска так и пишут — форму надо брать в конкретном месте. Отказаться нельзя.

«По уставу школы форму заказывают в ателье, приходит замерщик, замеряет детей, составляет квитанцию», — сказала мать двух школьниц Екатерина Авдеева.

Мы пришли по одному из адресов ателье — на дом Гуччи точно не похоже, и внутри никого. Вероятно, челябинские кутюрье отправились на замеры школьников.

Стоит сказать, что школа имеет право устанавливать цвет, фасон обязательной формы и так далее. Но не вправе назначать конкретный магазин или ателье.

«Это вопрос коррупционного характера, потому что понятно, для чего в конкретной образовательной организации — чтобы получить оттуда какой-то бонус», — сказал председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.

С этого учебного года в стране целый ворох школьных нововведений: от запрета на телефоны на уроках до абсолютно новых предметов. Обсуждения перед стартом образовательного сезона идут полным ходом.

«Подобные форумы и совещания с директорами школ и педагогами сейчас проходят по всей стране. Важно понимать, все ли готово к приему детей. К тому же есть вопросы к новейшей образовательной программе», — сообщил корреспондент Павел Кузнецов.

Ну вот, например, со второй четверти в некоторых школах Подмосковья появится урок «Искусственный интеллект и информационная безопасность».

«Его могут вести учителя физики, математики, информатики, другие педагоги», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Правда, пока даже программы нового предмета нет. А до второй четверти чуть больше двух месяцев. Логичный вопрос — когда и кого успеют подготовить? Ответить министр не успел. Так что ждем вторую четверть.

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