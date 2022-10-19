Умер старший брат Тиграна Кеосаяна

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Режиссер и продюсер Давид Кеосаян ушел из жизни в возрасте 61 года.

Умер старший брат Тиграна Кеосаяна

Фото: www.globallookpress.com / Gabriele Hanke

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Скончался режиссер, сценарист и продюсер Давид Кеосаян — старший брат режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Скорбную новость сообщила главред RT Маргарита Симоньян.

«„Джана, нельзя узурпировать ветер!» — говорил наш брат, наш друг, родной наш Давид. Старший брат Тиграна, единственный родной брат. Сегодня его не стало. Помолитесь, кто верует», — написала супруга Тиграна Кеосаяна в своем Telegram-канале.

Симоньян призналась, что не знала других настолько светлых, свободных, жизнелюбивых людей, как умерший брат ее мужа.

Давида Кеосаяна не стало в 61 год. Известно, что он окончил факультет журналистики МГУ, после чего работал в «Совэкспортфильме». С 1986 года представлял эту организацию в Индии, а после перестройки вернулся и возглавил агентство Gold Vision по производству рекламных и музыкальных клипов и телепроектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 41-летний гаитянский певец Микабен (Майкл Бенжамен) умер от инфаркта прямо на сцене во время выступления в Париже.

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