Умер путешественник Анатолий Хижняк

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 49 0

Прощание с исследователем пройдет 29 сентября в Димитровграде.

Ушел из жизни путешественник Анатолий Хижняк

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Умер путешественник Анатолий Хижняк

На 56-м году жизни скончался путешественник и исследователь Анатолий Хижняк. Об этом сообщила администрация Димитровграда.

«Сегодня не стало нашего друга, путешественника и исследователя Анатолия Хижняка», — приводит сообщение городская администрация.

Хижняк родился в Димитровграде. В течение жизни он организовывал экспедиции в Амазонию и Папуа — Новую Гвинею, изучал пустынные и тропические регионы, наблюдал за бытом отдаленных племен и делился историями о своих странствиях.

Церемония прощания с Анатолием Хижняком пройдет 29 сентября в 13:00 в ритуальном комплексе «Память» в Димитровграде.

Администрация Димитровграда Ульяновской области сообщила о скоропостижной смерти путешественника и исследователя, чья жизнь была тесно связана с изучением наиболее отдаленных и труднодоступных уголков планеты.

В официальном сообщении отмечается: родившись в Димитровграде, он сделал своим домом весь мир, а география его походов впечатляет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в возрасте 52 лет не стало российского актера Романа Веслауха. Путь в кинематограф Веслаух начал уже в зрелом возрасте, но успел появиться более чем в 25 проектах. Публика знает его по работам в детективных и военных сериалах.

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