Певец Микабен умер прямо на сцене во время концерта в Париже

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 176

Артист неожиданно потерял сознание и упал. Подоспевшим медиками спасти его не удалось.

Певец Микабен умер прямо на сцене во время концерта в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Lannis Waters

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Гаитянский певец Микабен (Майкл Бенжамен) умер на сцене во время выступления в Париже. Об этом сообщает AFP.

Трагедия произошла на концерте группы Carimi в комплексе Accor Arena, где музыкант выступал в качестве приглашенного гостя. Камеры запечатлели, как покидая сцену, Микабен потерял сознание и упал. Концерт прервали, организаторы вызвали медиков, но спасти 41-летнего певца не удалось. Предварительной причиной смерти был назван инфаркт.

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Пораженные зрители и поклонники певца оставляют в соцсетях трогательные публикации, называя Микабена талантливым и жизнелюбивым человеком. На трагическую кончину исполнителя отреагировали и в правительстве Гаити.

«Я потрясен внезапной смертью молодого и очень талантливого артиста Майкла Бенджамена. Мы потеряли важную фигуру в гаитянской музыке», — написал в Twitter премьер-министр страны Ариэль Анри.

Микабен известен не только как автор и исполнитель песен, но и как продюсер. У артиста остались беременная жена и годовалая дочь. Еще один ребенок должен появиться на свет в декабре этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшую актрису Курганского драматического театра Ирину Голубниченко нашли мертвой.

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