Певец Микабен умер прямо на сцене во время концерта в Париже

Гаитянский певец Микабен (Майкл Бенжамен) умер на сцене во время выступления в Париже. Об этом сообщает AFP.

Трагедия произошла на концерте группы Carimi в комплексе Accor Arena, где музыкант выступал в качестве приглашенного гостя. Камеры запечатлели, как покидая сцену, Микабен потерял сознание и упал. Концерт прервали, организаторы вызвали медиков, но спасти 41-летнего певца не удалось. Предварительной причиной смерти был назван инфаркт.

Почему осенью чаще всего случаются инфаркты

Пораженные зрители и поклонники певца оставляют в соцсетях трогательные публикации, называя Микабена талантливым и жизнелюбивым человеком. На трагическую кончину исполнителя отреагировали и в правительстве Гаити.

«Я потрясен внезапной смертью молодого и очень талантливого артиста Майкла Бенджамена. Мы потеряли важную фигуру в гаитянской музыке», — написал в Twitter премьер-министр страны Ариэль Анри.

Микабен известен не только как автор и исполнитель песен, но и как продюсер. У артиста остались беременная жена и годовалая дочь. Еще один ребенок должен появиться на свет в декабре этого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшую актрису Курганского драматического театра Ирину Голубниченко нашли мертвой.