Елизавета Боярская предстала располневшей и поседевшей на новых фото

Лишние килограммы знаменитой актрисе пришлось набрать ради роли в новом фильме. Посмотрите, как она выглядит.

Елизавета Боярская шокировала поклонников резкими переменами во внешности. KP.RU опубликовал фото, на которых актриса предстала с белыми волосами и заметно округлившимся лицом.

Оказалось, что столь разительные изменения одной из самых красивых актрис России связаны с новым проектом. Сейчас она участвует в съемках сериала «Великая. Золотой век», где исполняет роль российской императрицы Екатерины II. Для воплощения образа императрицы актрисе пришлось набрать лишние килограммы.

Работа над фильмом началась в Санкт-Петербурге и его окрестностях в начале лета. По сути, это уже второй сезон — первая часть сериала под названием «Великая» вышла в 2015 году, в ней главную роль исполняла актриса Юлия Снигирь. В новой части создатели обещают страсти, интриги и даже экшен.

Издание выяснило, что в сериале Боярская сменит 14 костюмов. Актриса сама принимала участие в создании платьев для своего персонажа. Также по сюжету героине Боярской пришлось падать с лошади. Однако рисковать здоровьем известной актрисы не стали, и опасный трюк за нее исполнила дублерша.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актер Максим Матвеев сделал предложение Елизавете Боярской.