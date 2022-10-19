Елизавета Боярская предстала располневшей и поседевшей на новых фото

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 271

Актриса Боярская показала себя фанатам в образе Екатерины II

Елизавета Боярская предстала располневшей и поседевшей на новых фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Лишние килограммы знаменитой актрисе пришлось набрать ради роли в новом фильме. Посмотрите, как она выглядит.

Елизавета Боярская шокировала поклонников резкими переменами во внешности. KP.RU опубликовал фото, на которых актриса предстала с белыми волосами и заметно округлившимся лицом. 

Оказалось, что столь разительные изменения одной из самых красивых актрис России связаны с новым проектом. Сейчас она участвует в съемках сериала «Великая. Золотой век», где исполняет роль российской императрицы Екатерины II. Для воплощения образа императрицы актрисе пришлось набрать лишние килограммы. 

Работа над фильмом началась в Санкт-Петербурге и его окрестностях в начале лета. По сути, это уже второй сезон — первая часть сериала под названием «Великая» вышла в 2015 году, в ней главную роль исполняла актриса Юлия Снигирь. В новой части создатели обещают страсти, интриги и даже экшен.

Издание выяснило, что в сериале Боярская сменит 14 костюмов. Актриса сама принимала участие в создании платьев для своего персонажа. Также по сюжету героине Боярской пришлось падать с лошади. Однако рисковать здоровьем известной актрисы не стали, и опасный трюк за нее исполнила дублерша.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актер Максим Матвеев сделал предложение Елизавете Боярской.

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