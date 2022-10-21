Квартирный вопрос: эксперт рассказала, стоит ли сейчас покупать недвижимость

Сейчас люди продолжают покупать недвижимость. Но стоит ли это делать?

Обычно именно осенью происходит бум на покупку жилья. Но в этом году все с точностью наоборот: застройщики столкнулись с падением спроса.

На вторичном рынке Москвы после объявления о частичной мобилизации предложение выросло втрое, а скидки достигли 20%. Примерно на столько же упал спрос. Эксперты рассказали, что сейчас стоит делать с недвижимостью.

Что по ценам?

Эксперт по недвижимости Юлия Савиных рассказала в беседе с aif.ru, что любые потрясения курса валют или снижение ключевой ставки ЦБ, статистика и аналитика фиксируют все риски за многие годы развития рынка недвижимости, поэтому есть большая доказательная база.

Однако, по словам Савиных, россияне все же продолжают покупать недвижимость эконом-класса для собственного проживания. Она отметила, что цены в Москве и Новой Москве стабильны и не меняются. Сделки по сниженным ценам составляют менее 1%.

Эксперт указала, что средняя стоимость квадратного метра колеблется от трех до шести процентов. Она уверена, что повышение предложений на рынке связано с выросшим объемом ввода жилья в России, а не с частичной мобилизацией или началом специальной военной операции.

Так брать или не брать?

По мнению экспертов, конкретного ответа на вопрос, стоит ли сейчас покупать квартиру, нет. Стоимость жилья может не опуститься, но есть вероятность, что к тому времени изменятся условия ипотеки.

В том случае, если квартира покупается для сдачи в аренду, ее инвестиционный доход будет зависеть от местоположения и стоимости аренды в этом районе. Нужно понимать, что средний доход квартиры составит 3-5% годовых, не считая простоя или вложений в мебель или ремонт.

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