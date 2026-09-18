Новую развязку на М-11 запустили на четыре месяца раньше срока

В Ленинградской области открыли новую транспортную развязку на трассе М-11 «Нева». Движение запустили на четыре месяца раньше плана. Она позволит удобно выезжать на трассу М-11 жителям сразу двух областей и сократит путь на десять километров.

Кроме того, развязка построена с расчетом на интеграцию со скоростной трассой между Петербургом и Москвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобильный мост через реку Туманную на границе России и КНДР открыли для движения. В церемонии по видеосвязи приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон. Строительство объекта началось весной 2025 года и заняло около 16 месяцев.

Мишустин отметил, что отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства, и новый мост расширит приграничную транспортную инфраструктуру, создав возможности для развития торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее называла стыковку моста «символом дружбы» между Россией и КНДР, подчеркивая, что Москва уделяет проекту особое внимание. По ее словам, новый транспортный коридор должен стать основой для дальнейшей двусторонней кооперации и способствовать сближению народов двух стран.

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