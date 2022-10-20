Семейные страсти: что разрушило брак Варнавы и Молочникова

Причин расставания пары может быть несколько.

Почему звезды Екатерина Варнава и Александр Молочников, сбежавший в США, развелись спустя два месяца после свадьбы. выяснила KP.RU. Известно, что режиссер разболтал в интервью немало интимных секретов об экс-супруге. Это возмутило даже журналистку Ксению Собчак. Однако, по слухам, брак распался из-за актрисы Светланы Ходченковой.

К слову, Молочников работал с белокурой красавицей над фильмом «Сбежавшие в Аризону», в котором они сыграли влюбленных. Интрига была в том, что до отношений Варнавы с Молочниковым тому приписывали роман с героиней сериала «Метод Лавровой», хотя сама она его не подтверждала.

Также, возможно, причиной развода стал политический мотив, поскольку после бракосочетания молодожены хотели переехать в США, но Варнава объявила о расставании. Кроме того, звезда Comedy Woman зарабатывает в России баснословные гонорары, в то время как у Молочникова в Штатах нет стабильного дохода.

«Я не исключаю, что Варнава рассчитывала, заключая этот брак, тоже стать гражданкой Америки. Но это не так-то просто. Вероятно, у нее нашлись правильные советчики, которые разъяснили ей, что она может оказаться в ловушке. Сначала ей надо прожить в браке в Америке три года, и только тогда она получит грин-карту (вид на жительство). А еще через пять лет — паспорт. Если бы они уехали в Америку, Екатерина оказалась бы в полной зависимости от мужа», — разъяснила документалист Лана Паршина.

Также у Варнавы случился выкидыш на третьем месяце из-за отторжения плода, что обернулось для нее большой болью. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто предложил Варнаве родить ребенка.