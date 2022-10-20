«Кураж до небес»: Петросян вспомнил, как забил гол легенде футбола

Случай произошел во время товарищеского матча артистов против футболистов в советское время.

Юморист Евгений Петросян рассказал, как в молодости рисковал своим здоровьем. Он вспомнил, что однажды вышел играть в футбол с больной ногой, но все же смог забить гол известному вратарю. Об этом пишет 7Дней.ru.

Это произошло в советское время. Тогда Петросяна вместе с другими артистами пригласили принять участие в товарищеском матче против футболистов, но ему не повезло: в самом начале игры он вывихнул правую ногу. Ему нельзя было участвовать дальше в матче, но попросили задержаться на поле, чтобы сняться для программы.

«Мне поставили мяч на точку, Дасаев (вратарь — прим. ред.) принял исходное положение, я отошел на несколько шагов и занялся самовнушением <…> И — о, чудо! — я разбегаюсь, как могу, ударяю по мячу и бью по воротам, как говорят в футболе, „в девятку“!» — рассказал Петросян.

Он добавил, что был очень удивлен. Несмотря на то, что боль вернулась, у него был «кураж до небес». Артист отметил, что вспомнил тот случай во время недавней юмористической фотосессии в гостинице «Националь». Тогда он позировал, лежа на диване с мячом в руках.

Как ранее писал 5-tv.ru, стала известна настоящая фамилия Евгения Петросяна.