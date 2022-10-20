Внучатый племянник Кеннеди был наемником на Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 54

Indy100: Внучатый племянник президента Кеннеди Коннор воевал на Украине

Внучатый племянник Кеннеди был наемником на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Yuri Murakami

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Тема:
Специальная военная операция России

Неделю назад в Госдепе США подтвердили гибель очередного гражданина США в Донбассе.

Наемником на Украине был внучатый племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Коннор Кеннеди. Об этом сообщает издание Indy100. По данным обозревателей, родственник убитого политика рассказал об этом в сети. Мужчина сообщил, что не раскрывал свое настоящее имя, желая участвовать в боях анонимно.

«Я не хотел, чтобы моя семья или друзья волновались, и не хотел, чтобы там [на Украине. — прим. ред.] относились ко мне по-другому», — пояснил Коннор, уточнив, что по приезду в Незалежную не имел военного опыта.

Он также подчеркнул, что в Самостийной пробыл недолго. Неделю назад в Госдепе США подтвердили гибель очередного гражданина США в Донбассе. Подробности за океаном приводить не стали по причине охраны персональных данных.

Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса от неонацистов в конце февраля. Помимо украинских боевиков, в боевых действиях принимали участие иностранные наемники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из американских наемников погиб на Украине.

Тема:
Специальная военная операция России
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