Сердце остановилось: Екатерина Стриженова оставила прощальное послание

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 348

Екатерина Стриженова опубликовала прощальное послание для петербургских поклонников

Сердце остановилось: Екатерина Стриженова оставила прощальное послание

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса уверена, что еще вернется.

Актриса Екатерина Стриженова знакома российскому зрителю по ролям во многих фильмах и сериалах. В следующем году ей исполнится 55 лет, 40 из них она играет на сцене. Завершение Международного театрального фестиваля она отметила прощальной публикацией в своем блоге. Об этом пишет издание dni.ru.

Стриженова рассказала подписчикам, что во время фестиваля она играла в спектакле «Женщины Есенина». Ей показалось очень символичным показывать постановку в Санкт-Петербурге — городе, с которым была тесно связана судьба поэта.

«В Санкт-Петербурге (Петрограде) — городе, где Сергей Есенин начинал свой творческий путь. Где он влюблялся, где находилась единственная его семейная квартира, где в итоге и остановилось сердце великого русского поэта — мы сыграли два спектакля», — написала Стриженова.

Уверенная в скорых гастролях актриса в своем обращении попрощалась с питерскими зрителями, а ее поклонники в ответ поделились восторженными комментариями в адрес игры Екатерины Стриженовой.

«Спасибо за эмоции»; «Браво»; «Потрясающе», — поблагодарили подписчики актрису МХАТа им. Горького.

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