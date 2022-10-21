С дороги: «Кадиллак» не устоял под напором пенсионерки из Краснодара

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Краснодарская пенсионерка организовала мужчин передвинуть загородивший дорогу трамваю «Кадиллак»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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В Краснодаре трамвай не мог проехать, потому что путь ему преградил припаркованный как попало «Кадиллак».

На борьбу с американским автопромом, который загрязняет улицы юга нашей страны, вышли пенсионерки.

В Краснодаре трамвай не мог проехать, потому что путь ему преградил припаркованный как попало «Кадиллак». Недолго думая, из вагона вышла боевая бабушка, за две минуты собрала группу поддержки и стала командовать парадом.

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