С дороги: «Кадиллак» не устоял под напором пенсионерки из Краснодара
Краснодарская пенсионерка организовала мужчин передвинуть загородивший дорогу трамваю «Кадиллак»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
В Краснодаре трамвай не мог проехать, потому что путь ему преградил припаркованный как попало «Кадиллак».
На борьбу с американским автопромом, который загрязняет улицы юга нашей страны, вышли пенсионерки.
В Краснодаре трамвай не мог проехать, потому что путь ему преградил припаркованный как попало «Кадиллак». Недолго думая, из вагона вышла боевая бабушка, за две минуты собрала группу поддержки и стала командовать парадом.
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