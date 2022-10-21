Свалка не устояла: опубликовано видео схода мусорной лавины под Петербургом

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Опубликовано видео схода мусорной лавины под Гатчиной

Фото, видео: 5-tv.ru

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Полигон не впервые попадает в поле зрения правоохранителей.

В Гатчинском районе Ленинградской области не устояла мусорная свалка. По предварительной версии, из-за нарушений технологии складирования отходов часть мусорной горы обрушилась.

Этот полигон принимает несколько видов отходов: коммунальные, строительные и промышленные. Высота свалки — около 60 метров. Туда свозят мусор как из Гатчинского района, так и еще из десяти районов Санкт-Петербурга.

Это не первый раз, когда данный полигон попадает в поле зрения правоохранителей. Так, в августе и сентябре этого года там выявили превышение допустимого уровня сероводорода. Прокуратура уже начала служебную проверку из-за инцидента.

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