Депутатам Болгарии предложили собаку на должность спикера Народного собрания
Парламент нового созыва уже два дня не может определиться с председателем. Интернет-пользователи решили помочь с этим народным избранникам.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Joko; 5-tv.ru
В Болгарии пользователи соцсетей выбрали бездомную собаку на должность спикера Народного собрания. И они теперь предлагают депутатам сделать то же самое.
Парламент нового созыва уже два дня не может определиться с председателем. Своих кандидатов выставили пять партий. Но ни один из претендентов не может набрать необходимое большинство, а собака нравится всем.
У парадного входа животное заметили в первый день работы парламента нового созыва. Премьер технического правительства Гылыб Донев даже погладил пса. А вот кот Ларри с Даунинг-стрит уже получил предложение от короля возглавить британское правительство. Шуточное сообщение появилось в аккаунте животного в соцсети. Разумное решение от имени животного объясняют продолжающейся чехардой с премьерами.
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