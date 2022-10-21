Бывший дом Брэда Питта продали за десятки миллионов на фоне скандала с Джоли

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Бывший дом Брэда Питта в Малибу продали за 45 млн долларов на фоне скандала

Бывший дом Брэда Питта продали за десятки миллионов на фоне скандала с Джоли

Фото: www.globallookpress.com / Cinzia Camela

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Шикарный особняк на вершине горы имеет четыре спальни и столько же ванных комнат.

Бывший дом Брэда Питта в Малибу продали за 45 миллионов долларов (около 2,8 миллиарда рублей — Прим. ред.). Это произошло на фоне его скандала с бывшей женой Анджелиной Джолли, пишет Dirt.

Речь идет о старом доме Питта в Малибу. Брэд с Анджелиной владели им в 2000-е годы, а после его купили Виктория Джексон и ее муж. Теперь у шикарного особняка снова новые хозяева — предприниматели Йенс и Эмма Греде.

Коттедж находится в одном из самых красивых районов города — Encinal Bluffs, расположен на вершине холма, имеет четыре спальни и столько же ванных комнат. Вся площадь дома — около 380 квадратных метров. Насколько известно, Джексон недавно сделала ремонт в особняке.

Сделка состоялась на фоне нового витка в многолетнем конфликте Брэда Питта и Анджелины Джолли. В этот раз из-за продажи виноградника. Еще в феврале актер подал в суд на бывшую жену из-за нарушения соглашения не продавать свою долю в винодельческом хозяйстве во Франции.

Обвинение казалось логичным, однако недавно Джоли не обнародовала письмо, присланное бывшему мужу еще в начале 2021 года. В нем она довольно эмоционально просила артиста самому выкупить долю в винодельни или продать ее заинтересованным лицам, ведь больше не желает обладать бизнесом, сломавшим их семью.

Брэд Питт якобы проигнорировал письменное обращение. Теперь же, когда актриса все-таки избавилась от акций, звезда фильма «Бойцовский клуб» хочет разобраться через суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джоли заявила об издевательствах Питта над детьми.

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