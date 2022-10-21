Певица Лолита призналась в многочисленных бестолковых браках в своей жизни

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Лолита Милявская рассказала об отношении к браку и считает ли свою жизнь счастливой

Певица Лолита призналась в многочисленных бестолковых браках в своей жизни

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Знаменитость никогда не променяет карьеру на мужа.

Певица Лолита Милявская раскрыла пикантные подробности своей личной жизни. Она уверена, что не все творческие деятели смогут одновременно построить успешную карьеру и посвятить себя семье. Чаще всего артисты полностью погружаются в профессию и жалеют свободного времени на другие сферы в жизни.

«Я выбирала работу. Все мои мужья и немужья могут подтвердить, что, если на чаше весов будет мужчина или работа, я выберу работу. Поэтому и результат виден. Если ты выбираешь семью — дай Бог, чтобы это было на всю жизнь и не приносило никаких терзаний. Я просто такой человек, заточенный под работу», — сообщила вокалистка изданию aif.ru.

При этом звезда назвала себя счастливым человеком. Она уверена, что у каждого из людей свое понимание о счастье и со стороны многим кажется, что ее судьба полна горестей и разочарований. Исполнительница хита «Шпилька-каблучок» не вышла удачно замуж и не обзавелась полноценной семьей, ведь у нее иные приоритеты.

«Я отношусь к своей жизни, как к счастливой. А с точки зрения людей, далеких от нашей профессии, я человек, который не состоялся в семье, у меня, на их взгляд, неудачная жизнь — много бестолковых браков, разводов, романов. Собственно, я и продолжаю в том же духе. Но я не ставлю себе задачи еще раз сходить в загс», — объяснила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Милявская одним словом отреагировала на запрет россиянам посещать Европу.

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