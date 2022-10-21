Уехавшая из России без мужа Собчак рассказала о недвижимости в ОАЭ

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 28

Телезвезда снова покинула страну. На этот раз она уехала в на юг.

Уехавшая из России без мужа Собчак рассказала о недвижимости в ОАЭ

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Читайте нас в: Дзен Новости

В последнее время общественность очень волнует личная жизнь телеведущей Ксении Собчак. Ходят слухи, что в ее отношениях с режиссером Константином Богомоловым наступил разлад. Такие разговоры провоцирует сама знаменитость, которая регулярно куда-то уезжает без супруга.

Однако родную страну она покидает по работе. Например, недавно Собчак улетела в Дубай, где выступает на мероприятиях и разбирается в вопросах местной недвижимости.

В социальных сетях теледива рассказала, что в этой стране женщина может владеть недвижимостью, но наследовать ее будет ближайший родственник-мужчина.

«Даже если у нее есть дочь и мама, но нет мужа. То есть, племянник или брат будут иметь больше прав на квартиру, чем родная дочь», — рассказала Собчак.

Как ранее писал 5-tv.ru, Собчак ответила на оскорбления рэпера Моргенштерна*. Она предложила ему повторить интервью, только без всей остальной команды.

* — признан иноагентом в России.

+4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
61.50
-0.09 60.44
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 октября

Последние новости

14:29
Строго на юг: поезда с жителями Херсона прибывают в Анапу
14:17
Певица Лолита призналась в многочисленных бестолковых браках в своей жизни
14:04
Уехавшая из России без мужа Собчак рассказала о недвижимости в ОАЭ
13:52
Переживания Вайкуле за музыканта с Украины не оценили: «Да иди ты лесом!»
13:50
Спасенный в Черном море Легостаев: «Я так однажды чуть не утонул»
13:40
Минобороны РФ сообщило об отражении четырех попыток прорыва ВСУ

Сейчас читают

Песков сказал, когда завершится частичная мобилизация в РФ
Сердце остановилось: Екатерина Стриженова оставила прощальное послание
«Это „ж-ж-ж“ неспроста»: что задумали шпионы НАТО против России в Хельсинки
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика