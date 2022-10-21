Уехавшая из России без мужа Собчак рассказала о недвижимости в ОАЭ

В последнее время общественность очень волнует личная жизнь телеведущей Ксении Собчак. Ходят слухи, что в ее отношениях с режиссером Константином Богомоловым наступил разлад. Такие разговоры провоцирует сама знаменитость, которая регулярно куда-то уезжает без супруга.

Однако родную страну она покидает по работе. Например, недавно Собчак улетела в Дубай, где выступает на мероприятиях и разбирается в вопросах местной недвижимости.

В социальных сетях теледива рассказала, что в этой стране женщина может владеть недвижимостью, но наследовать ее будет ближайший родственник-мужчина.

«Даже если у нее есть дочь и мама, но нет мужа. То есть, племянник или брат будут иметь больше прав на квартиру, чем родная дочь», — рассказала Собчак.

Как ранее писал 5-tv.ru, Собчак ответила на оскорбления рэпера Моргенштерна*. Она предложила ему повторить интервью, только без всей остальной команды.

* — признан иноагентом в России.