Певица Юта рассказала подробности внезапной смерти мужа

Певица Юта (настоящее имя которой Анна Осипова) рассказала о самом страшном событии в своей жизни: в сентябре 2011 года ушел из жизни ее муж, кинопродюсер Олег Осипов. Официальная причина смерти — проблемы с сердцем. Своими переживаниями она поделилась в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

По словам артистки, супруг буквально сгорел за три месяца, ему было очень плохо.

«В то утро мы собирались покататься на лодке. Он проснулся чуть раньше меня и ушел в ванну. Больше из нее не вышел», — рассказала певица.

Исполнительница до сих пор с ужасом вспоминает те события: она не может поверить в случившееся. Юта не понимает, как ей хватило сил выстоять в тот момент. К счастью, ее очень поддерживали близкие. Она отметила, что ей было дано это испытание, чтобы что-то понять. Певица уверена: Бог ей дал троих детей, чтобы выстоять. Юта отметила, что все эти 11 лет чувствует поддержку мужа. Также она поблагодарила своих родителей, которые очень помогли ей в трудный момент.

Сейчас Юта работает над творчеством и помогает нашим военным в Донбассе. Певица часто ездит туда с выступлениями.

Как ранее писал 5-tv.ru, сбежавшие из России на фоне украинских событий звезды шоу-бизнеса напрасно говорят о себе, как о большинстве российской творческой элиты. Певица Юта уверена, что в этом они сильно заблуждаются.