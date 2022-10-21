Шакира рассказала о чувствах после расставания в новом клипе

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Героиня поет о бывшем возлюбленном и критикует его за нарциссизм и нелюбовь к семейным узам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cezaro De Luca; 5-tv.ru

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Шакира представила клип, в котором показала, во что превратилась ее жизнь из-за измен футболиста Жерара Пике. Героиня поет о бывшем возлюбленном и критикует его за нарциссизм и нелюбовь к семейным узам.

Конечно же, фанаты увидели в этом намек на недавнее расставание звезды со спортсменом. Он оказался неверен колумбийской диве и это несмотря на то, что певица ради отношений поставила карьеру на второе место и даже переехала в Барселону, чтобы быть рядом с Пике. Все жертвы оказались напрасны.

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Шакира рассказала о чувствах после расставания в новом клипе

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