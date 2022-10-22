Держим форму: как питаться осенью, чтобы не поправиться

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Нутрициолог Брыкин назвал отказ от сахара и добавление продуктов с полезными жирами способом не поправиться осенью

Держим форму: как питаться осенью, чтобы не поправиться

Фото: www.globallookpress.com / Christin Klose

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Если летом большинство тянет на легкие, менее калорийные продукты, то с наступлением холодов просыпается буквально зверский аппетит полакомиться продуктами, насыщенными жирами. Но полезны ли они?

С наступлением холодов организму нужно больше энергии. И многие полагают, если они будут «налегать» на красное мясо и другую жирную пищу, то смогут насытить организм энергией. Однако любители вкусненького вскоре замечают, что стрелка на весах стремительно движется вверх. В беседе с «Известиями» врач-нутрициолог Антон Брыкин рассказал, как питаться в холодное время года, чтобы к лету не пришлось вновь худеть.

Так, чтобы не нарушить липидный обмен, который создает риск возникновения ожирения, лучше всего добавить в рацион продукты с полезными жирами, клетчаткой, а также снизить потребление сахара.

«Рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров и трансжиров. Первые содержатся в красном мясе, молочных продуктах, пальмовом и кокосовом маслах, вторые — в полуфабрикатах и фастфуде», — объяснил Брыкин.

Вместе с ожирением у человека возрастает риск возникновения болезней сердца. При этом полностью отказываться от жиров тоже не стоит. Важно лишь отдавать предпочтение полезным жирам, к примеру, морской рыбе, авокадо, орехам.

Кроме того, полезные жиры желательно сочетать с клетчаткой. Она в достаточном количестве содержится в зелени и кожуре плодов, моркови, фасоли, чечевице, горохе, сушеных грибах, перловой, гречневой и овсяной крупах, яблоках, миндале.

А если все-таки тянет на сладкое, то лучше всего обратить внимание на фрукты: яблоки, груши, персики, нектарины.

«Чтобы грамотно выстроить рацион, целесообразно сначала проверить липидный обмен в организме, сдав в комплексе анализы на холестерин и триглицериды», — заключил специалист.

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