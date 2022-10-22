Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Срочная новость 363

В западных частях Украины объявлена воздушная тревога.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Фото: © РИА Новости / Андрей Иглов

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Несколько взрывов прозвучали этим утром в Днепропетровске. Об этом сообщил украинский телеканал «Пятый» в своем Telegram-канале.

21 октября представители западных областей Украины заявили об объявленной воздушной тревоге на территориях. Речь идет о главах Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровненской и Черновицкой областей. Оповестил о воздушной тревоге также глава города Хмельницкий. 

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.
В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал о планах президента Украины Владимира Зеленского устроить катастрофу на Каховской ГЭС.

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