«Будет полностью разрушена»: Зеленский планирует теракт на Каховской ГЭС

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 5 928

Зеленский хочет устроить катастрофу на Каховской ГЭС

«Будет полностью разрушена»: Зеленский планирует теракт на Каховской ГЭС

Фото: LUDOVIC MARIN / POOL / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Подрыв станции может спровоцировать экологическую катастрофу. Но предприимчивый Киев не собирается брать вину на себя.

ВСУ готовится к «решающей» битве за Херсон. Офис президента Украины Владимира Зеленского предполагает, что сражения можно избежать, если нанести стратегический удар по Каховской ГЭС. Украинская сторона постоянно пытается обстреливать станцию. Разобраться в ситуации попыталась журналистка Pravda.ru.

«ВСУ берет населенные пункты напротив Каховской ГЭС, а Херсон им брать не надо, его просто затопит после „случайного прорыва дамбы“, и русские войска, которые будут там, окажутся в окружении и водной блокаде», — сообщают украинские Telegram-каналы со ссылкой на источник в правительстве.

В сообщении отмечается, что в таких условиях будет возможно взять Херсон за неделю, так как российские войска окажутся отрезанными от запасов.

Однако подрыв Каховской ГЭС может сопровождаться экологической катастрофой. Предприимчивый Киев решил переложить с себя ответственность за содеянное и обвинил Россию в минировании станции.

«Мы имеем информацию, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции», — обратился президент Украины к своим гражданам.

Глава Новокаховского района Владимир Леонтьев прокомментировал его обращение и объяснил, что взрыв на Каховской ГЭС выгоден только украинской стороне, поэтому обвинения в адрес России выглядят нелепыми. Он напомнил, что ВСУ последние месяцы не жалели снарядов на обстрелы Херсона и в том числе Каховской ГЭС.

«Ежедневно в нас летели даже не по десятку ракет, а значительно больше. Был день, когда 74 ракеты HIMARS прилетели с Украины. Это тоже Россия угрожала подрывом дамбы?», — сообщил Леонтьев.

Украинское командование продолжает стягивать силы в область города. В свою очередь, российские власти вывозят Херсонцев и готовятся отразить удар. Однако украинские боевики, которые привыкли воевать с мирными жителями, всячески пытаются помешать им.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасен подрыв Киевом Каховской ГЭС

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