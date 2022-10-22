Бывшего главу Китая Ху Цзиньтао досрочно вывели со съезда компартии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 355

Бывший президент КНР Ху Цзиньтао был досрочно выведен с церемонии закрытия съезда КПК

Бывшего главу Китая Ху Цзиньтао досрочно вывели со съезда компартии

Фото: www.globallookpress.com / Ju Peng

Читайте нас в: Дзен Новости

В тот же день всякое упоминание о политике исчезло с сайта правительства страны. Власти КНР не комментируют ситуацию.

Бывшего генсека Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао досрочно вывели с церемонии закрытия XX съезда КПК. Об этом сообщил телеканал CCTV.

На мероприятии Ху Цзиньтао сидел по левую руку от действующего китайского лидера Си Цзиньпина. Неожиданно к экс-главе КПК подошли двое молодых людей, заговорили с ним, показав документы в красной папке, а затем начали выводить его из зала.

Официально о том, почему бывший генсек покинул зал до окончания съезда, пока не сообщалось. По некоторым данным, Ху Цзиньтао был задержан прямо на закрытии съезда.

Позднее в этот же день информация о бывшем главе китайской Компартии была удалена с ее сайта и с сайта правительства страны. Сейчас на ресурсах невозможно найти упоминание о политике.

Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК КПК с 2002 по 2012 год. С 2003 по 2013 год он был главой КНР. На обеих должностях его сменил Си Цзиньпин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Лиз Трасс решила уйти с поста премьера Британии всего через шесть недель после вступления в должность.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.20
-0.30 59.84
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 октября

Последние новости

21:06
Объявлена официальная причина досрочного ухода Ху Цзиньтао со съезда Компартии
20:43
«Целый месяц не могла прийти в себя»: Алена Шишкова попала в больницу
20:18
Владимир Машков выступил перед мобилизованными в парке «Патриот»
19:53
Бывшего главу Китая Ху Цзиньтао досрочно вывели со съезда компартии
19:28
Масштабы катастрофы нарастают: политолог о ситуации в энергосистеме Украины
19:24
До 50 успеет: Миро высмеяла Бородину за желание родить в зрелом возрасте

Сейчас читают

Индивидуальная непереносимость: диетолог прокомментировал диету Анны Седоковой
Масштабы катастрофы нарастают: политолог о ситуации в энергосистеме Украины
Нет света в конце тоннеля: как Украина будет выживать без электричества
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика