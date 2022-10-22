Бывшего главу Китая Ху Цзиньтао досрочно вывели со съезда компартии

В тот же день всякое упоминание о политике исчезло с сайта правительства страны. Власти КНР не комментируют ситуацию.

Бывшего генсека Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао досрочно вывели с церемонии закрытия XX съезда КПК. Об этом сообщил телеканал CCTV.

На мероприятии Ху Цзиньтао сидел по левую руку от действующего китайского лидера Си Цзиньпина. Неожиданно к экс-главе КПК подошли двое молодых людей, заговорили с ним, показав документы в красной папке, а затем начали выводить его из зала.

Официально о том, почему бывший генсек покинул зал до окончания съезда, пока не сообщалось. По некоторым данным, Ху Цзиньтао был задержан прямо на закрытии съезда.

Позднее в этот же день информация о бывшем главе китайской Компартии была удалена с ее сайта и с сайта правительства страны. Сейчас на ресурсах невозможно найти упоминание о политике.

Ху Цзиньтао занимал пост генерального секретаря ЦК КПК с 2002 по 2012 год. С 2003 по 2013 год он был главой КНР. На обеих должностях его сменил Си Цзиньпин.

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