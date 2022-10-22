Одним ударом: экипаж российского Су-30СМ уничтожил самолет украинских националистов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 487

Экипаж российского Су-30СМ уничтожил украинский самолет во время патрулирования

Фото, видео: www.globallookpress.com / Virkut. com; Минобороны РФ

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Боевики, воюющие на стороне киевского режима, не оставляют попыток помешать освобождению Донбасса. Между тем, российские военные отступать не намерены.

В ходе специальной военной операции экипаж российского истребителя Су-30СМ уничтожил украинский самолет. Боевая задача была выполнена во время патрулирования. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как следует из официального заявления, российские летчики на Су-30СМ прикрывали работу штурмовиков и бомбардировщиков Вооруженных сил РФ, когда те наносили авиационные удары по военным объектам и технике боевиков, воюющих на стороне киевского режима.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая судьба уготована украинской энергосистеме и когда случится коллапс.

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