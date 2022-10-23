«Я сделала ему назло»: интимная съемка чуть не разрушила брак Екатерины Волковой

Актриса призналась, согласилась на эротическую фотосессию, чтобы показать любимому — она еще ничего. Но в результате пропасть между ней и супругом стала еще больше.

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала о реакции мужа Андрея Карпова на откровенную фотосессию в популярном мужском журнале. Обложку журнала она украсила еще в 2012 году, спустя пять месяцев после рождения ребенка. По ее словам, та работа сильно отдалила возлюбленных.

Волкова приобрела популярность благодаря роли Веры в «Ворониных». Миллионы людей полюбили актрису за искренний и добрый образ. В жизни знаменитость также была обаятельна, весела и жизнерадостна. Тогда никто и подумать не мог, что Волкова может появиться на обложке мужского журнала. Но она все-таки решилась. Фотосессия проходила спустя всего пять месяцев после рождения дочки Елизаветы.

«Просто был такой момент, ты с ребенком, ему уделяешь внимание постоянно, мне и казалось, что мужу просто плевать. Вот и решилась! Муж после фотосессии со мной не разговаривал три месяца. А я ведь сделала ее ему назло», — рассказала Волкова в интервью журналу MAXIM.

К слову, вместе с мужем актриса уже 13 лет. Влюбленные закрутили роман после уроков танцев. Отношения развивались очень быстро, спустя год после знакомства мужчина сделал предложение Волковой, а еще через год в семье родилась дочка. Как признавалась знаменитость, отношения с мужем у нее «итальянские»: жаркие ссоры, страстные примирения.

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