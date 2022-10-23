Главу «Мотор Сич» Богуслаева задержали по подозрению в госизмене
Герою Украины грозит пожизненное лишение свободы. На территории его завода «Мотор Сич», который недавно атаковали ВС России, находился склад боеприпасов.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в Запорожье. Как сообщают местные СМИ, мужчину подозревают в государственной измене.
По имеющимся данным, в квартире Богуслаева уже проводились обыски. Комментируя новость, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в Telegram-канале, что задержанного под конвоем уже направили в Киев.
«В Запорожье задержан Герой Украины. Директор одного из крупнейших запорожских предприятий задержан и сейчас под конвоем его везут в Киев. Речь идет о Вячеславе Богуслаеве. Главу правления компании „Мотор Сич“ Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене. Ему грозит пожизненное заключение. Сегодня у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски. При этом входные двери в дом вскрывали с помощью спецоборудования», — подчеркнул Рогов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России поймала шпиона СБУ на территории Херсона. Выяснилось, что 28-летний мужчина был завербован еще в 2021 году. Ему грозит суровое наказание.
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