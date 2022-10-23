Главу «Мотор Сич» Богуслаева задержали по подозрению в госизмене

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в Запорожье. Как сообщают местные СМИ, мужчину подозревают в государственной измене.

По имеющимся данным, в квартире Богуслаева уже проводились обыски. Комментируя новость, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в Telegram-канале, что задержанного под конвоем уже направили в Киев.

«В Запорожье задержан Герой Украины. Директор одного из крупнейших запорожских предприятий задержан и сейчас под конвоем его везут в Киев. Речь идет о Вячеславе Богуслаеве. Главу правления компании „Мотор Сич“ Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене. Ему грозит пожизненное заключение. Сегодня у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски. При этом входные двери в дом вскрывали с помощью спецоборудования», — подчеркнул Рогов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России поймала шпиона СБУ на территории Херсона. Выяснилось, что 28-летний мужчина был завербован еще в 2021 году. Ему грозит суровое наказание.