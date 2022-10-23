Главу «Мотор Сич» Богуслаева задержали по подозрению в госизмене

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 18

Герою Украины грозит пожизненное лишение свободы. На территории его завода «Мотор Сич», который недавно атаковали ВС России, находился склад боеприпасов.

Главу «Мотор Сич» Богуслаева задержали по подозрению в госизмене

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в Запорожье. Как сообщают местные СМИ, мужчину подозревают в государственной измене.

По имеющимся данным, в квартире Богуслаева уже проводились обыски. Комментируя новость, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в Telegram-канале, что задержанного под конвоем уже направили в Киев.

«В Запорожье задержан Герой Украины. Директор одного из крупнейших запорожских предприятий задержан и сейчас под конвоем его везут в Киев. Речь идет о Вячеславе Богуслаеве. Главу правления компании „Мотор Сич“ Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене. Ему грозит пожизненное заключение. Сегодня у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски. При этом входные двери в дом вскрывали с помощью спецоборудования», — подчеркнул Рогов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ России поймала шпиона СБУ на территории Херсона. Выяснилось, что 28-летний мужчина был завербован еще в 2021 году. Ему грозит суровое наказание.

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