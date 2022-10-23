Губернатор Иркутской области выехал на место падения самолета на частный дом
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Предварительно, воздушное судно относится к категории Су.
Фото: Telegram
На место падения военного самолета в частном секторе под Иркутском выехал глава области Игорь Кобзев.
«По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории СУ. Выехал на место», — написал он в своем Telegram-канале.
Информация о произошедшем уточняется. По сообщениям очевидцев, на месте падения пожар. Предварительно, горит деревянное строение.
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