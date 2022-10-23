Губернатор Иркутской области выехал на место падения самолета на частный дом

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 282

Предварительно, воздушное судно относится к категории Су.

Губернатор Иркутской области выехал на место падения самолета на частный дом

Фото: Telegram

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На место падения военного самолета в частном секторе под Иркутском выехал глава области Игорь Кобзев.

«По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории СУ. Выехал на место», — написал он в своем Telegram-канале.

Информация о произошедшем уточняется. По сообщениям очевидцев, на месте падения пожар. Предварительно, горит деревянное строение.

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