А вот и я: Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии
Экс-руководитель Минфина Британии Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера
Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley
Британские букмекеры уже сделали ставку на финансового деятеля, осталось дождаться, как «ляжет карта».
Экс-глава британского Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра. Об этом политик сообщил в Twitter.
«Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране», — говорится в заявлении.
До этого в издании Telegraph сообщалось, что Сунак провел переговоры с прошлым премьером страны Борисом Джонсоном, однако никаких соглашений заключено не было. Джонсон заявлял, о том, что хочет занять освободившийся пост. Как писали СМИ, оба участника предвыборной гонки уже имеют поддержку более 100 депутатов, что необходимо для участия в выборах.
Сейчас главой кабмина является Лиз Трасс, которая объявила о своей отставке, проведя в кресле меньше двух месяцев. Она подчеркивала, что пока не изберут ее преемника, останется.
Ранее 5-tv.ru писал имена возможных преемников Лиз Трасс.
Читайте также
84%
-0.30 59.84
-0.60
Нашли ошибку?