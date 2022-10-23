А вот и я: Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 25

Экс-руководитель Минфина Британии Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера

А вот и я: Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

Читайте нас в: Дзен Новости

Британские букмекеры уже сделали ставку на финансового деятеля, осталось дождаться, как «ляжет карта».

Экс-глава британского Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра. Об этом политик сообщил в Twitter.

«Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране», — говорится в заявлении.

До этого в издании Telegraph сообщалось, что Сунак провел переговоры с прошлым премьером страны Борисом Джонсоном, однако никаких соглашений заключено не было. Джонсон заявлял, о том, что хочет занять освободившийся пост. Как писали СМИ, оба участника предвыборной гонки уже имеют поддержку более 100 депутатов, что необходимо для участия в выборах.

Сейчас главой кабмина является Лиз Трасс, которая объявила о своей отставке, проведя в кресле меньше двух месяцев. Она подчеркивала, что пока не изберут ее преемника, останется.

Ранее 5-tv.ru писал имена возможных преемников Лиз Трасс.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
61.20
-0.30 59.84
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 октября

Последние новости

15:25
СК проверяет склад в Подольске, где погрузчик сбил людей
14:55
А вот и я: Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии
14:28
Зеленский призвал мир ударить по Кремлю: «Хотеть-то он хочет, да кто ему даст»
14:08
Два пилота погибли во время крушения Су-30 в Иркутске
14:06
МЧС РФ: в Иркутске во время испытательного полета упал Су-30
13:49
Губернатор Иркутской области выехал на место падения самолета на частный дом

Сейчас читают

Два пилота погибли во время крушения Су-30 в Иркутске
Военный самолет рухнул в Иркутске во время испытаний
Лев Лещенко исполнил на юбилее Мирошниченко в МХТ «разнузданный шансон»
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика