«Мой ангел-хранитель»: что защищает Гошу Куценко от напастей в жизни

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 4 276

Гоша Куценко рассказал про совет своей матери, который он помнит до сих пор

Фото, видео: Кадр из к/ф "Сокровища О.К.", реж. Дмитрий Коробкин, 2013 г; 5-tv.ru

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Напутствие матери 55-летний артист запомнил и не изменяет ему много лет.

Фильмография актера Гоши Куценко более чем разнообразная. За 30 лет работы в кинематографе он снялся почти в 200 фильмах. Палитра его ролей впечатляет: от боевиков «Параграф 78» и «Антикиллера», до забавных семейных комедий: «Елки», «Любовь-морковь». Есть в его творческой копилке и непривычные герои, как, например, роль психотерапевта в «Инсомнии».

 

Гоша Куценко с лёгкостью исполняет в кино разнообразные ролиГоша Куценко с лёгкостью исполняет в кино разнообразные роли. Кадр из к/ф "Ночной дозор", реж. Тимур Бекмамбетов, 2004 г; кадр из к/ф "Домашний арест", реж. Пётр Буслов, 2018 г; кадр из к/ф "Заповедник", реж. Анна Матисон, 2018 г.

Работая много, безостановочно и креативно, Куценко считает, что по-другому в кино нельзя. 5-tv.ru публикует эксклюзивный комментарий звезды «Ночного дозора».

«Кино — это та территория, где должны соблюдаться все свободы. Это территория воображения, а воображение нельзя закрепощать. Можно закрепощать поступки человека. Для этого существуют законы. Но воображать мы можем все, что угодно», — уверен он.

При этом, как не перейти тонкую грань между реальностью и вымыслом? Чтобы не навлечь на себя беду, у актера есть свой особый «оберег». Его Куценко дала мать.

«Мне мама моя всегда говорила: „Сынок, на сцене делай все, что хочешь. Главное — в жизни этого не делай“. Я думаю, вот эта заповедь, в которую я очень верю, это заповедь — мой ангел-хранитель», — признался артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что причина «многоженства» Илона Маска скрывается в его отношениях с родителями.

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