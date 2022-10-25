Уничтожить противника одним ударом: лучшее видео из зоны СВО на Украине за сегодня

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 681

В Минобороны показали кадры обучения новых танковых экипажей из числа мобилизованных

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Недавно мобилизованные россияне и опытные бойцы выполняют сложнейшие задачи командования ради спасения Родины. Это — настоящие герои нашего времени.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также присоединенных к РФ территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 5-tv.ru подводит итоги очередного дня СВО и показывает лучшие кадры с места событий.

Так, 25 октября новые танковые экипажи и мотострелковые подразделения из числа мобилизованных были заняты отработкой нетривиальных боевых задач в тыловой зоне проведения спецоперации.

Опытные военнослужащие, в частности, российские минометчики поразили не одно укрепление противника, а также бронированную технику и живую силу противника на максимальном удалении.

Подразделения ВДВ России при помощи огнеметной системы ТОС «Солнцепек» продолжают уничтожают пункты управления украинских боевиков, отметили сегодня в Минобороны РФ. А экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 — ликвидировать наземные цели противника за считанные минуты благодаря серьезной профессиональной подготовке.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский уже нацелился на попрошайничество у нового премьера Британии Риши Сунака.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»
16:18
Путин: Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика