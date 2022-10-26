В Петербурге частично обрушилась стена горящего склада

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По ситуации к этой минуте, пожарным удалось локализовать возгорание на площади 12 тысяч квадратных метров. Данные о пострадавших уточняются.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Колпино полыхает огромный склад в поселке Металлострой. Огнем объяты уже 12 тысяч квадратных метров. На месте работают более сотни пожарных и десятки единиц спецтехники. И оперативная группировка увеличивается с каждой минутой. Пожару присвоен третий ранг сложности.

В результате ЧП частично обрушилась одна из стен огромной постройки. Данных о пострадавших по-прежнему нет. Между тем, уже известно, что спасателям удалось локализовать пламя.

«По предварительной информации, на складе, где произошел пожар, работают 23 человек. Первые сообщения о пожаре поступили около 21:00. С тех пор пламя на складе „Металлострой“ в Колпинском районе только разгорается», — заметила корреспондент «Известий» Карина Джамалян.

«Во время были слышны вспышки взрывов. Насколько я понимаю, это лакокрасочный завод», — рассказала свидетельница.

В настоящее время тушение осложняется тем, что внутри постоянно что-то взрывается. К месту пожара направлена передвижная лаборатория для замера воздуха.

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