Его уговорили помыться: самый грязный человек в мире умер в Иране после ванной

Мужчина отказался от принятия ванн и душа после серьезного эмоционального потрясения. Вся его жизнь — одна большая загадка.

В Иране умер самый грязный человек в мире. Аму Хаджи было 94 года. И большую часть из них он не мылся, жил в лачуге, питался испорченными продуктами и даже пил воду из луж. Говорил, что пришел к этому после того, как пережил «эмоциональные неудачи в юности».

Несмотря на это, здоровье мужчины до недавнего времени оставалось крепким. Даже врачи у него ничего не нашли и решили, что у Хаджи развилась сильнейшая иммунная система. Сам он был уверен, что заболеет, как только помоется. Недавно жителям деревни все же удалось убедить его принять ванну, и он действительно серьезно заболел — и вот теперь умер.