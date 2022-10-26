Его уговорили помыться: самый грязный человек в мире умер в Иране после ванной

Эфирная новость 761

Самый грязный человек в мире умер в Иране после ванной

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина отказался от принятия ванн и душа после серьезного эмоционального потрясения. Вся его жизнь — одна большая загадка.

В Иране умер самый грязный человек в мире. Аму Хаджи было 94 года. И большую часть из них он не мылся, жил в лачуге, питался испорченными продуктами и даже пил воду из луж. Говорил, что пришел к этому после того, как пережил «эмоциональные неудачи в юности».

Несмотря на это, здоровье мужчины до недавнего времени оставалось крепким. Даже врачи у него ничего не нашли и решили, что у Хаджи развилась сильнейшая иммунная система. Сам он был уверен, что заболеет, как только помоется. Недавно жителям деревни все же удалось убедить его принять ванну, и он действительно серьезно заболел — и вот теперь умер.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:15
Путин: США используют Украину как таран против России
17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика