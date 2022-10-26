Бюджет горит, деньги утекают: экономике Германии предрекли полный крах из-за санкций

В бундестаге бьют тревогу: вариантов избежать фатальных последствий кризиса практически нет.

Депутаты бундестага предрекают Германии стремительное разорение: политики обеспокоены возможным повышением процентной ставки, о котором заявил Европейский центральный банк.

Вместе с рекордной инфляцией и разорительной социальной политикой, которую реализуют сейчас, это может привести к настоящему краху экономики. Депутаты пустились в красочные сравнения: бюджет горит, деньги утекают будто сквозь решето. Наряду с этим растут долги Германии, за которые, вероятно, придется расплачиваться уже следующему поколению.