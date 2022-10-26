Совсем не хочется: на какие болезни указывает отсутствие аппетита

Нежелание человека есть вовсе иногда не связано с его рвением избавиться от лишних килограммов или добиться меньших объемов в талии. Наоборот, это серьезный повод обратиться к врачу.

Отсутствие у человека аппетита в некоторых случаях может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, заявила в беседе с URA.RU врач-диетолог Нурия Дианова. Так, нежелание принимать пищу, возможно, сигнализирует о болезнях таких органов, как гипофиз или щитовидная железа.

«Как правило, могут влиять опухоли гипофиза. Возможно, снижена функция щитовидной железы — гипотиреоз. Бывает так, что может быть снижен аппетит при сахарном диабете, при онкологических заболеваниях, у людей, которые проходят химиотерапию», — объяснила Дианова.

Кроме того, некоторые болезни задерживают в организме еду. В связи с чем человек не чувствует голод при следующем приеме пищи. Среди таких болезней является гастродуоденит — воспаление двенадцатиперстной кишки и желудка.

«У страдающих гастродуоденитом медленно эвакуируется, нарушается перистальтика желудка, и пища долго находится в пищеводе. Это способствует тому, что не возникает аппетита на следующий прием пищи», — отметила специалист.

Также снижение аппетита возможно, когда человек испытывает сильный стресс или заразился инфекционным заболеванием.

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