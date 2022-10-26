Бил по голове и душил: убийце четырехлетней девочки вынесли приговор в Омске

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 80

Суд вынес приговор убийце четырехлетней дочери в Омске

Бил по голове и душил: убийце четырехлетней девочки вынесли приговор в Омске

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Мужчина жестоко лишил жизни беззащитного ребенка за то, что она нарушила его сон после очередного похмелья.

Житель Омской области получил 18 лет тюрьмы за убийство четырехлетней девочки, дочери его сожительницы. Мужчина лишил малышку жизни за то, что в один прекрасный день она нарушила его сон после очередного глубокого похмелья.

Это случилось 31 января 2022 года. В семье ничего тогда не предвещало беды. Взрослые, хорошо дружившие с алкоголем, в очередной раз «отлично» посидели и вместе легли спать. Ребенок, пытавшийся чем-то себя занять в это время, включил телевизор. И, как оказалось, зря: малышка не ожидала, что 40-летний мужчина буквально озвереет от шума в пьяном угаре. Злость так захлестнула его, что он набросился на ребенка, стал колотить ее рукой по голове, а затем схватил за шею, начал душить и угрожать убийством.

Много времени, чтобы исполнить страшные обещания, не понадобилось. Не успела мать проснуться, а девочки уже не было в живых. Защищать ее уже было поздно, хоть она и пыталась.

Как сообщает Омская областная прокуратура, в ходе предварительно следствия мужчина свою вину в убийстве не отрицал, а вот во время судебного заседания неожиданно от всех показаний отказался и заявил, что сам себя оговорил.

Однако пить боржоми было поздно — суд приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы по статье Уголовного кодекса об убийстве. Кроме того, мужчина получил еще дополнительное наказание в виде ограничения свободы еще на год после тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал шокирующие детали убийства таксиста на Maybach в Подмосковье. 

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