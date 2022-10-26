Уходят в закат: Mercedes-Benz собирается покинуть российский рынок

Сумма сделки не раскрывается, однако представители дочерних компаний обозначили некоторые детали.

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz намеревается уйти с российского рынка, продав доли в дочерних компаниях, включая подмосковный завод, дилеру «Автодом».

«Mercedes-Benz намерен уйти с российского рынка и продать свои доли в местных дочерних компаниях локальному инвестору, компании «АВТОDОМ», — сказано в сообщении компании.

«Автодом» в свою очередь заявил о намерениях сделать все возможное, чтобы сохранить сервисное обслуживание бренда в России. По словам генерального директора одной из дочерних компаний производителя Натальи Королевой, при согласовании условий сделки главными приоритетами были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед российскими клиентами и сохранение рабочих мест для сотрудников компании в РФ. Стоимость сделки не уточняется.

Mercedes — третий крупный автопроизводитель, который может покинуть российский рынок До него компания Nissan передала свои российские активы в госсобственность ФГУП «НАМИ». Также высока вероятность ухода из России бренда Volvo, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Mercedes разорвало на две части.