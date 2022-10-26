Супруга 77-летнего Петросяна раскрыла детали рождения их сына

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 1 391

На самом ли деле маленький Ваган появился на свет с помощью суррогатного материнства?

Супруга 77-летнего Петросяна раскрыла детали рождения их сына

Фото: Instagram* / petrosyanevgeny

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Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как на самом деле появился на свет их общий сын Ваган. В соцсетях не все верят в то, что Татьяна сама выносила малыша и думают, что пара обратилась к услугам суррогатной матери. Но это не так, уверяет жена юмориста.

В интервью KP.RU женщина призналась, что ее путь к материнству был действительно непростым. Несмотря на молодой возраст пришлось столкнуться с большими проблемами. Но Татьяна не сдавалась и шла к своей цели.

«Очень много женщин на этом пути сдаются. Разные бывают обстоятельства. И у меня были проблемы на пути к материнству. Очень большие, серьезные. Жуткие были сложности», — прокомментировала Брухунова.

Остальным женщинам, которые также мечтают, но не могут стать мамами, она советует не опускать руки. Чудо творит чудеса, уверена супруга Евгения Петросяна.

«Я знаю точно, что в этом вопросе главное — не отчаиваться. Господь все видит, и он обязательно подарит вам золотого, самого лучшего на свете малыша. Главное — ни на одну секундочку не сомневаться, просто верьте. Все обязательно будет!» — не сомневается Брухунова.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями два года назад. Правда, о счастливом событии не спешили распространяться. Правду общественность узнала только через полгода с момента появления Вагана на свет. Семья старается уделять все свободное время малышу — в свои два года он посещает бассейн и занимается с разными преподавателями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой ценный подарок сделал Евгений Петросян Татьяне Брухуновой.

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