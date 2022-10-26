Брухунова рассказала о самом ценном подарке от 77-летнего Петросяна: «Послан богом»

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 660

Брухунова: главным подарком от Петросяна стал сын Ваган

Брухунова рассказала о самом ценном подарке от 77-летнего Петросяна: «Послан богом»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Как отметила жена юмориста, с материальными благами главный дар супруга никак не связан, деньгами его не измерить.

Молодая супруга 77-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о самом ценном подарке, полученном от него. Этот презент, если его можно так назвать, никак не связан с материальными благами, однако ничто не может быть столь дорого для женщины. Кроме того, состоянием мужа Брухунова и так пользуется при необходимости.

Как прежде делилась жена артиста, в их доме нет разделения финансов. В семье существует общий бюджет и вообще все — на двоих. Брухунова считает, что именно такой порядок вещей оптимален и абсолютно нормален в отношениях. Траты, материальные и душевные, делятся между возлюбленными поровну. Вместе переживают они и радости.

Один из этих счастливых моментов — появление на свет общего сына Вагана. Имя мальчику выбрала мама, назвала в честь дедушки по отцовской линии. По ее словам, предложение Евгений Ваганович одобрил тут же без обсуждений. К слову, именно малыша Брухунова считает самым ценным даром от супруга.

«Не уверена, что про человека можно сказать: подарок. Но Ваган послан нам Богом. В этом я уверена на все 100%», — сказала она.

Как напоминает dni.ru, крошка Ваган — не единственный ребенок Евгения Петросяна. Сестре мальчика уже 53 года, ее зовут Викторина. Родилась в первом браке артиста, после смерти мамы ее воспитанием занималась новая жена юмориста Елена Степаненко. Между мачехой и падчерицей и после развода звезд сохранились теплые отношения, а вот с отцом Викторина не общается. Попытки Степаненко помирить родственников успехом не увенчались.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Татьяны Брухуновой о конфликте Евгения Петросяна со старшей дочерью.

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.33
0.17 60.46
0.30
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 октября

Последние новости

17:15
Путин: США используют Украину как таран против России
17:00
Кот в мешке: стоит ли пользоваться «капельницами здоровья»
16:51
Польские наемники Киева застрелили боевиков «Правого сектора»*
16:43
«А судьи кто?» — почему Олеся Железняк не против возвращения худсоветов
16:32
Вассал станет владыкой: эксперт оценил шансы Индии «завоевать» Великобританию
16:24
Литвинова об интервью своей помощницы-трансгендера: «Правды не прозвучало»

Сейчас читают

Глава «Народной армии Донбасса»: масштабного наступления России стоит ждать с двух направлений
"По-другому нельзя": переживающий Олег Газманов сообщил сыну Родиону о разводе
Онкопсихология: факторы возникновения рака
Олеся Железняк — о Ленкоме, семье, критике Кошмал, возврате к СССР и актерской династии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика