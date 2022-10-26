«Держись, брат»: чем может обернуться пьяный дебош для Витаса

На днях певец распылил газовый баллончик в лицо сотруднику Минтруда.

Пьяный дебош в московском баре может плохо закончиться для Витаса, если он не пойдет на мировую с чиновником, в которого распылил газовый баллончик. Так считает продюсер певца Сергей Пудовкин.

«Все эти недопонимания, конфликты и агрессия — это путь к разрушению. <…> Я его не ругал, потому что, во-первых, не папа ему, во-вторых, каждый волен гулять, ходить в ночные клубы, потому что жизнь продолжается», — цитирует продюсера издание dni.ru.

Случившееся он считает небольшим недоразумением, и сейчас главное не довести ситуацию до суда. К примеру, если извиниться и выпить с пострадавшим, инцидент, возможно, будет исчерпан, полагает шоумен.

«Мне горько видеть, что помимо огромных внешних конфликтов, которые на всех нас давят сегодня, случаются и такие небольшие недоразумения», — отметил продюсер.

При этом он не считает, что певец потерял над собой контроль из-за алкоголя. За 25 лет сотрудничества с артистом ни одного подобного прецедента он не припомнит. Видимо, забыл историю четырехлетней давности, когда музыкант устроил стрельбу из стартового пистолета и получил семь суток ареста.

«Просто чем выше популярность, тем больше шансов из банальной истории угодить в скандальную хронику», — оправдывает певца шоумен.

Также собеседник издания признался, что об инциденте с артистом узнал из прессы. Возможно, певец так переживает случившееся, что не готов это ни с кем обсуждать. Даже с полицией, куда он так и не явился на допрос 25 октября.

Как известно, конфликт между Витасом и чиновником из Минтруда случился в минувшие выходные, в одном из караоке-баов на Садово-Кудринской улице. Ссора перешла в столь острую фазу, что певец воспользовался газовым баллончиком, распылив его прямо в лицо оппоненту. Пострадавший получил ожоги и обратился за помощью к медикам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает об инциденте с Витасом его коллега, певец Данко. Он предлагает знаменитости отправиться на фронт.