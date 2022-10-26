Телеграммы не дождутся: Песков об отказе Путина поздравлять Риши Сунака

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 145

Песков объяснил отказ поздравлять премьера Британии с назначением недружественными отношениями

Телеграммы не дождутся: Песков об отказе Путина поздравлять Риши Сунака

Фото: Фото: www.globallookpress.com / George Cracknell Wright; Пресс-служба правительства РФ

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Политик индийского происхождения возглавил правительство Туманного Альбиона после того, как все возможные кандидаты сошли с дистанции еще до голосования.

Владимир Путин не будет поздравлять с назначением на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Сунак стал третьим по счету главой правительства королевства за текущий год. Однако российский лидер никак не отреагировал на это событие.

«Вы знаете, что Великобритания сейчас относится к категории недружественных стран. Поэтому нет, телеграмма не была отправлена», — пояснил Песков.

Накануне Дмитрий Песков заявлял, что с назначением нового премьера в королевстве рассчитывать на потепление отношений между РФ и Британией не стоит. По словам пресс-секретаря, Россия не видит ни предпосылок для этого, ни оснований, ни перспектив. При этом глава российского государства двумя неделями ранее поздравил со вступлением на престол нового короля Великобритании Карла III, направив ему телеграмму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как британцы реагируют в сетях на назначение Риши Сунка на должность премьера в королевстве.

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