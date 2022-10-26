Минобороны показало пуски ракет «Ярс» и «Синева» в ходе тренировки сдерживания

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 82

Российские военные отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на атаку противника.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Минбороны; 5-tv.ru

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Минобороны опубликовало видео тренировки сдерживания Вооруженных сил РФ, в ходе которой было отработано нанесение массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на удар противника.

На кадрах показана работа расчета ракетных войск стратегического назначения, который осуществлял запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк.

Также Минобороны продемонстрировало действия экипажа атомной подводной лодки «Тула», который осуществлял запуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.

Минобороны РФ; 5-tv.ru

В военном ведомстве подчеркнули, что обе ракеты успешно поразили цель на камчатском полигоне Кура.

Кроме того, к участию в тренировке привлекались два стратегических бомбардировщика ракетной авиации Ту-95МС. Работа экипажа одного из них также показана на видео Минобороны.


Минбороны РФ; 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренировка сдерживания ВС РФ прошла под руководством верховного главнокомандующего.

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