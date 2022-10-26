Более десяти тысяч обращений получила уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова за год работы в этой должности. И на первом месте — вопросы, касающиеся опеки и попечительства. Многие россияне хотят взять в семью детей Донбасса.

«У нас появляются сейчас безнадзорные дети в Запорожской и в Херсонской областях. Предмет нашего переживания. Важно их разместить. Так, из подвалов Мариуполя мы вывезли 31 ребенка», — отметила омбудсмен.

Также, поступают обращения, касающиеся имущественных прав детей и вопросов выделения мест в детских садах и школах. Зачастую резонансные дела ложатся в основу законотворческих инициатив омбудсмена.