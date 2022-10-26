Под руководством Путина прошла тренировка ядерного ответа на атаку противника

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 130

Шойгу: Путин руководит тренировкой по нанесению ядерного удара в ответ на удар противника

Фото, видео: Алексей Бабушкин / ТАСС; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Ранее глава государства проконтролировал учения авиационных, наземных и морских сил сдерживания. На тренировке все ракеты успешно достигли своих целей.

Российская Федерация проводит учения по нанесению массированного ядерного удара Вооруженными силами РФ в ответ на ядерный удар противника. Тренировка проводится под руководством главы государства Владимира Путина. О проводимой работе доложил президенту министр обороны Сергей Шойгу.

«Под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — обратился Сергей Шойгу к Владимиру Путину на заседании глав делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Несколькими часами ранее в Кремле рассказали, что под руководством Владимира Путина прошла тренировка авиационных, наземных и морских сил сдерживания. Как отметили в пресс-службе президента России, все выпущенные ракеты успешно достигли своих целей и показали необходимые характеристики.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление Владимира Путина о том, что что Запад использует Украину как таран против России и полигон для своих военно-биологических экспериментов.

+3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
61.36
-0.07 61.57
1.11
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 октября

Последние новости

17:05
«Дураки!» — Богомолов прокомментировал слухи про обыски в его квартире
16:53
«Закономерный итог»: нумеролог предсказала судьбу Собчак после побега из России
16:45
Комедия на двоих: Игорь Бочкин и Олеся Железняк сыграли позднюю любовь в Ленкоме
16:28
Опять с протянутой рукой: Украина просит у ЕС и Штатов улучшенное оружие
16:14
Кто выключил свет? В центральной части Украины повреждены энергообъекты
16:08
«Они не боги»: Сергей Соседов защитил Анну Большову в истории со смертельным ДТП

Сейчас читают

Врач Кашух рассказала, кому опасно закаляться
Запрещенный в Латвии Газманов не может вывезти сокровища из квартиры в Юрмале
Десять признаков того, что вашему мозгу нужен отдых
Евгения Медведева ответила бросившему ее на "Ледниковом периоде" Милохину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика