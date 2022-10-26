Бывшего главреда журнала Tatler арестовали по делу Собчак о вымогательстве

Суд арестовал до 24 декабря бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Мужчина проходит подозреваемым по делу о вымогательстве вместе с блогером и телеведущей Ксенией Собчак и ее коммерческим директором Кириллом Сухановым.

Аналогичную меру пресечения суд избрал в отношении ранее задержанного Суханова. Собчак удалось избежать ареста, сбежав в Литву через границу с Белоруссией.

По требованию госкорпорации «Ростех» против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ — «вымогательство как завладение чужим имущество или имущественными правами посредством шантажа». Учитывая, что преступление совершено группой лиц, наказание может составить до 15 лет тюремного заключения.