Бывшего главреда журнала Tatler арестовали по делу Собчак о вымогательстве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 453

Ариану Романовскому вместе с другими фигурантами дела может грозить до 15 лет тюрьмы.

Бывшего главреда журнала Tatler арестовали по делу Собчак о вымогательстве

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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Суд арестовал до 24 декабря бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Мужчина проходит подозреваемым по делу о вымогательстве вместе с блогером и телеведущей Ксенией Собчак и ее коммерческим директором Кириллом Сухановым.

Аналогичную меру пресечения суд избрал в отношении ранее задержанного Суханова. Собчак удалось избежать ареста, сбежав в Литву через границу с Белоруссией.

По требованию госкорпорации «Ростех» против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ — «вымогательство как завладение чужим имущество или имущественными правами посредством шантажа». Учитывая, что преступление совершено группой лиц, наказание может составить до 15 лет тюремного заключения.

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