Цистерны с топливом загорелись в Шахтерске в результате обстрела ВСУ
Украинские боевики продолжают наносить хаотичные удары по территории ДНР.
Фото, видео: ВКонтакте / wall-92739722
Цистерны с топливом загорелись в Шахтерске Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны ВСУ. Кадры мощного пожара появились в социальных сетях.
Как сообщили представители штаба теробороны региона, а затем и мэр города Александр Шатов, украинские боевики атаковали район железной дороги.
«Есть возгорания цистерн с топливом. Подробности уточняем», — цитирует Шатова ТАСС.
Данных о пострадавших пока также не поступало.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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