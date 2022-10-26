Цистерны с топливом загорелись в Шахтерске в результате обстрела ВСУ

Цистерны с топливом загорелись в Шахтерске Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны ВСУ. Кадры мощного пожара появились в социальных сетях.

Как сообщили представители штаба теробороны региона, а затем и мэр города Александр Шатов, украинские боевики атаковали район железной дороги.

«Есть возгорания цистерн с топливом. Подробности уточняем», — цитирует Шатова ТАСС.

Данных о пострадавших пока также не поступало.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.