«Это чувство будет преследовать»: почему Сябитова отказалась от воспитания единственной внучки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 706

Роза Сябитова отказалась от воспитания единственной внучки

«Это чувство будет преследовать»: почему Сябитова отказалась от воспитания единственной внучки

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитая сваха нисколько не жалеет о своем решении. Впрочем, и родственники не в обиде: мама предупреждала заранее.

Звезда программы «Давай поженимся», знаменитая сваха России Роза Сябитова призналась, что не хочет и не будет воспитывать свою единственную внучку. Как бы странно это ни звучало для многих, речь идет не о банальном конфликте в семье селебрити: она всего лишь избрала нетривиальную тактику построения отношений с родными. И ей это очень нравится!

«Я не та бабушка, которая все знает и всему учит: не так пеленаешь, не так кормишь… Ксении и зятю я сразу сказала: это ваш ребенок и я вообще не лезу в воспитание», — цитирует Сябитову Teleprogramma.pro.

Между тем, знаменитая сваха не удержалась от пары-тройки ценных советов для молодых родителей. Роза Раифовна пожелала дочке Ксении вырастить малышку храброй, чтобы никакие жизненные передряги не могли выбить ее из колеи. Этот навык — устойчивости, непоколебимости — формируется с молодых ногтей, уверена Сябитова. Поэтому она строго-настрого запретила наследнице и ее супругу чем-либо пугать красавицу-внучку и дразнить ее.

«Если маленький человек познает трусость, то это чувство будет его преследовать всю жизнь», — уверена телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие советы всем зятьям дала Роза Сябитова.

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