Чудо спасло от взрыва: жительница Шахтерска рассказала о последствиях обстрелов ВСУ

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Жительница Шахтерска рассказала о последствиях обстрелов ВСУ

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

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Пожар после атаки удалось ликвидировать за несколько часов. Если бы не профессионализм спасателей — части города уже бы не было.

Минувшей ночью в Шахтерске Донецкой народной республики сложилась пугающая ситуация. Только спустя несколько часов спасателям удалось локализовать пожар на железнодорожной станции, который возник в результате обстрела со стороны ВСУ.

Горели 12 цистерн с топливом. К борьбе с огнем были привлечены не менее десятка пожарных машин и пожарный поезд. Ситуация осложнялась риском взрывов и удаленностью источников воды — для ее подачи пришлось протягивать пожарные рукава на сотни метров. Жителей домов около железнодорожной станции эвакуировали.

«Оно все так вот горело, дым, огонь, и все дома. Мы думали, и дома сгорят», — заметила очевидица Алла Самойленко.

Пожарным удалось справиться с огнем. Они не дали пламени перекинуться на дома. И смогли сохранить в целости 42 цистерны с топливом.

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