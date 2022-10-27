Лишенный билет: россиянам не вернули 8 млрд за отмененные шоу иностранных артистов

Как получить деньги назад? Возможно ли это в принципе?

Восемь миллиардов рублей потеряли российские зрители — отмена концертов обернулась головной болью не только для артистов, организаторов и продавцов билетов. Мало кому из зрителей удается вернуть средства за несостоявшиеся мероприятия. В таком случае, юристы советуют подавать досудебную претензию — к тому, кто продавал билеты, а если не поможет — обращаться в суд.

Если же заказ был оформлен онлайн — можно попробовать вернуть деньги через свой банк. Правда, как выяснили «Известия», и тут могут возникнуть сложности, так как многие оплачивали заказы картами Visa и MasterCard.